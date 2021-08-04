Особые правила: в курортных городах открывают пункты вакцинации

Сформировать коллективный иммунитет поможет только вакцинация

Ситуация с заболеваемостью остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, подчеркнув: сейчас главная задача - максимальный охват населения прививками. Пункты вакцинации открывают в курортных городах.

Этот мобильный прививочный пункт всегда заполнен желающими. Привлекает, в первую очередь, своей доступностью - находится на территории сочинского аэропорта. Так что туристы, которые прилетают в Краснодарский край на отдых, могут завершить вакцинацию ещё до заселения в отель. Наталья так и поступила. Путёвку взяла на те даты, которые были удобнее ей, впрочем, не успела уложиться в отведённый 21 день между двумя компонентами прививки. Второй укол пришлось делать уже на месте.

Из-за туристического сезона, который сейчас в самом разгаре, пришлось, правда, постоять в очереди. Но это, пожалуй, единственное неудобство. В остальном - процесс вакцинации ровно такой же, как и в стационарах. Сначала - краткий опрос самочувствия пациента. Потом - измерение давления и только в самом конце - укол.

С 1 августа на территории Краснодарского края введены особые правила размещения туристов. При заселении необходимо предоставить сертификат о вакцинации либо справку о перенесенной болезни и отрицательный ПЦР-тест. Гостям так же предложат подписать соглашение, что они обязуются сделать прививку в течение трёх дней. Отдыхающие к новым мерам отнеслись с пониманием - об этом свидетельствуют данные туроператоров. На ближайший бархатный сезон смотрят с оптимизмом.

Сформировать коллективный иммунитет поможет только вакцинация. Прививка, безусловно, не даёт 100% гарантии не заболеть, однако спасёт от тяжёлых последствий коронавируса. В некоторых регионах ситуация настолько сложная, что единственное решение сейчас - ужесточать антиковидные меры. С сегодняшнего дня в Ростовской области для посещения МФЦ, отделений почты и расчётно-кассовых центров понадобится один из трёх документов, подтверждающих защиту от коронавируса. В торговых центрах запрещена работа фудкортов. Кафе и рестораны можно заполнять лишь на 30%.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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