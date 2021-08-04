Россия и Узбекистан проводят совместные учения

Как проходят маневры?

Совместные учения военных России и Узбекистана начались на юге этой среднеазиатской страны. Подразделения спецназа совершили 15-километровый марш-бросок, преодолели полосу препятствий и провели огневые стрельбы, сообщает "ТВ Центр".

Особое внимание уделяется взаимодействию в условиях горной местности - в частности, выполнению разведывательно-поисковых задач.

К совместным учениям готовятся и в Таджикистане. На территорию республики из Новосибирской области уже переброшены боевые вертолёты. Военные наших стран отработают высадку десанта и авиационную поддержку наступающих войск в ходе уничтожения условного противника - незаконного вооружённого формирования.

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