ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия и Узбекистан проводят совместные учения

11:48
  • среда
  • 04 августа 2021

Как проходят маневры?

Совместные учения военных России и Узбекистана начались на юге этой среднеазиатской страны. Подразделения спецназа совершили 15-километровый марш-бросок, преодолели полосу препятствий и провели огневые стрельбы, сообщает "ТВ Центр".

Особое внимание уделяется взаимодействию в условиях горной местности - в частности, выполнению разведывательно-поисковых задач.

К совместным учениям готовятся и в Таджикистане. На территорию республики из Новосибирской области уже переброшены боевые вертолёты. Военные наших стран отработают высадку десанта и авиационную поддержку наступающих войск в ходе уничтожения условного противника - незаконного вооружённого формирования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Учения России и Узбекистана
Учения России и Узбекистана
Учения России и Узбекистана
Учения России и Узбекистана
Учения России и Узбекистана
Учения России и Узбекистана
Учения России и Узбекистана
Учения России и Узбекистана
Учения России и Узбекистана
Учения России и Узбекистана
Учения России и Узбекистана
Учения России и Узбекистана
Учения России и Узбекистана
Учения России и Узбекистана
Учения России и Узбекистана
Учения России и Узбекистана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.