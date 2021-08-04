Новый секс-скандал в США нанес удар по демократам

В него угодил Эндрю Куомо

Новый секс-скандал на американском политическом олимпе. Отставка грозит губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Который, как уже достоверно известно, требовал взаимности у своих подчинённых. Такое поведение однопартийца уже осудил президент Байден.

Скандал национального масштаба. Звезда либеральной Америки, как долго называла губернатора штата Нью-Йорк пресса, Эндрю Куомо, кажется, в шаге от импичмента. Обвинения в сексуальных домогательствах подтвердились. Президент Байден призывает Куомо оставить пост добровольно.

Детали непристойного поведения губернатора-демократа независимая группа следователей изучала больше полугода. После того, как о домогательствах Куомо впервые рассказала одна из его сотрудниц. Линдси Бойлан заявила, что годами терпела приставания начальника. И, как выяснилось, не она одна. Другой своей подчиненной Куомо предлагал сыграть в покер на раздевание. Третью поцеловал в губы, к четвертой без спроса ворвался в номер отеля во время рабочей командировки. Всего 11 подтвержденных прокуратурой штата Нью-Йорк случаев.

"Администрация губернатора Куомо способствовала созданию токсичной рабочей среды, где допускались домогательства и где сотрудники не чувствовали себя комфортно. Все это стало известно благодаря героическому поступку нескольких женщин. И у меня есть все основания им верить", - заявила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

Сам Куомо, впрочем, отнюдь не считает себя виновным. В официальном заявлении, выпущенном сразу после выступления генерального прокурора, спокойно объясняет избирателям: это просто характер такой. Экспрессивный.

"Да, я спорю с людьми! Да, я люблю пошутить. Иногда удачно, иногда не очень. Но я тот же человек на публике, что и в частной жизни. Теперь я понимаю, что есть, вероятно, поколенческие или культурные аспекты, которые я не учел. Но я сделал выводы", - отметил Куомо.

Выводы теперь будут делать и законодатели штата Нью-Йорк. Которые намерены запустить процедуру импичмента в ближайшее время. И это, конечно, колоссальный удар по демократической партии. Куомо, занимающий свой пост уже третий срок подряд, потомственный политик. Его отец также был губернатором штата Нью-Йорк. Но сын собирался пойти еще выше. Джо Байден, по данным прессы, рассматривал кандидатуру Эндрю Куомо на должность министра юстиции. Теперь американская полиция намерена возбудить против него уголовное дело.

Частью которого могут стать и сомнительные управленческие решения, принятые Куомо в начале пандемии. В марте 2020 года он распорядился размещать больных коронавирусом в домах престарелых. Где, согласно результатам отдельного расследования генпрокуратуры штата, число смертей от вируса превысило 4 тысячи человек только за последний год. Причем, по некоторым данным, официальную статистику занижали намеренно. И, как выясняется, по личной просьбе самого губернатора.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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