В Москве обсудили развитие волонтерства

Помощь должна приходить адресно

Возможности для развития волонтёрства в России обсудили в Москве представители различных добровольческих организаций и движений, сообщает "ТВ Центр".

В нашей стране всегда были люди, которые готовы оказать помощь нуждающимся безвозмездно. Но только сейчас это стало приобретать более массовый характер. А чтобы работа волонтёров приносила ещё больше пользы, их должно направлять государство.

"Наша задача - сделать так, чтобы помощь приходила адресно. Именно к тем людям, которые её ждут. А очень часто помощи волонтёрской ждут не только люди, ждут памятники архитектуры, ждут животные, ждут какие-то природные территории, и конце концов, волонтеры убирают мусор, помогают во время пандемии - всё это необходимые дела", - рассказал журналист, общественный деятель Тимофей Баженов.

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