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В Подмосковье завершилась четвертая смена форума "Территория смыслов"

11:48
  • среда
  • 04 августа 2021

Лекцию провела официальный представитель МИД

В Московской области завершилась четвертая смена форума "Территория смыслов" - "Политика: новые вызовы". В последний день лекцию провела Мария Захарова.

Официальный представитель МИДа рассказала о ситуации в стране и на международной арене. Всего на смене присутствовали около тысячи молодых людей - это представители политических партий, депутаты и дипломаты, сообщает "ТВ Центр".

В течение недели они оттачивали свои управленческие навыки и учились правильной постановке целей. Из-за пандемии форум проходит в двух форматах: очном и дистанционном, с помощью президентской платформы "Россия - страна возможностей".

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