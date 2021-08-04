Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Миланы Черкашиной

Девочке нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение восьмилетней Миланы Черкашиной из Ставрополя. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать миллион 710 тысяч рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся и помог девочке. Но требуется ещё более пяти миллионов.

У Миланы - нейробластома забрюшинного пространства. Она прошла несколько курсов химиотерапии, лучевую терапию, операцию по удалению опухоли и трансплантацию костного мозга. Теперь ей жизненно важна иммунотерапия, но препарат стоит почти 7 миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Милане все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Миланы Черкашиной, программа 1244

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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