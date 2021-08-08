В Петербурге показали русский народный костюм

Уникальная экспозиция ждет посетителей

Отражение русской культуры - в народных костюмах. В Санкт-Петербурге широкой публике представили уникальную выставку исторической одежды. Сохранить и показать её смогли благодаря современным технологиям. Нарядные и повседневные, платья знати и крестьян - яркая демонстрация того, как в течение нескольких веков менялась жизнь народа.

Причудливые узоры из жемчуга, золотой парчи и самоцветов - этот кокошник 300 лет назад вышивала себе в приданое купеческая невеста из богатой семьи. Современные реставраторы удивляются, какими же искусными были девушки в 18 веке.

За стеклянными витринами — одежда ушедших эпох. Платья-мундиры императрицы Екатерины Великой, по цветам полков, на смотр которых она выезжала. Наряды знаменитого исторического бала 1903 года, когда гости, по просьбе императрицы Александры Федоровны, облачились в русские национальные костюмы, чтобы отпраздновать 290-летие правления Романовых. Ее собственное золотое платье - с жемчужной короной. А это образ сокольничего для князя Голицына, последнего председателя совета министров империи. Это тоже платье императрицы, вес одного только шлейфа - более 10 килограммов. Вышивка по шелку выполнена серебряными нитями.

Одежду, найденную после революции в гардеробных Зимнего дворца, в дворянских домах, по приказу советских властей хранили как музейные ценности. А вот платья простых людей найти было непросто. В советские годы ученые Эрмитажа ездили в экспедиции по всей стране.

Сарафаны крестьянок северных губерний — архангельской и вологодской. Платья богатых псковских купчих. Свадебные наряды воронежских молодоженов. Это самая богатая коллекция русского народного костюма.

Но долгое время все это невозможно было демонстрировать посетителям в таком масштабе. Старинная ткань очень капризная, боится света и перепадов температуры. Экспонаты держали в закрытых шкафах, на горизонтальных столах, лишь изредка выставляя пару образцов в тематических экспозициях.

По заказу Государственного Эрмитажа построили реставрационно-хранительский центр, где оборудовали единственную в мире систему открытого хранения особенно сложных экспонатов. Внутри приглушенный свет, пониженная влажность и в каждом помещении строго своя температура. Уникальная экспозиция русского народного костюма ждет посетителей.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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