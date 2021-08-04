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В Дамаске подорвали автобус с военнослужащими

09:23
  • среда
  • 04 августа 2021

Есть погибшие и раненые

В Сирии подорвали автобус с местными военнослужащими.

Инцидент произошел в Дамаске у армейского общежития в районе Масакин-эль-Харас. Как передало агентство САНА, в результате теракта есть погибшие и раненые. Их количество выясняется.

Последний подобный инцидент в Сирии произошел 27 июня 2017 года, напоминает ТАСС. Тогда взорвался припаркованный автомобиль. Пострадали женщина и ребенок.

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