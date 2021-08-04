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Ученые нашли специю против коронавируса

09:53
  • среда
  • 04 августа 2021

Продукт не дает вирусу вызывать легочную инфекцию

Австралийские ученые обнаружили новое средство против коронавирусной инфекции.
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Им оказалось цветковое растение чернушка посевная (Nigella sativa), которое произрастает в Северной Африке и Западной Азии. В нем содержится вещество тимохинон, который связывается с S-белком SARS-CoV-2 и не дает вирусу вызывать легочную инфекцию.

В Австралийском католическом университете также выяснили, что тимохинон блокирует цитокиновый шторм, который проявляется у тяжело больных пациентов, а также помогает при лечении гипертонии, повышенного холестерина и сахарного диабета, в уничтожении золотистого стафилококка.

Кроме того, чернушка посевная является хорошим противовоспалительным средством, борется с аллергическим ринитом и синуситом, экземой и остеоартритом.

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