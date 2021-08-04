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Собянин рассказал о развитии московских районов за пределами Третьего кольца

11:33
  • среда
  • 04 августа 2021

В большинстве районов за пределами ТТК сегодня есть практически все для повседневной жизни и отдыха

Комфортная среда для жизни, отдыха и работы - в каждом районе Москвы. О планах столичных властей в своем блоге написал Сергей Собянин по итогам встречи с горожанами.

Мэр отметил - большинство москвичей живет за пределами Третьего транспортного кольца, в так называемых спальных районах. Однако сам термин стремительно теряет актуальность, поскольку на многих территориях уже есть все, что нужно горожанам. Уезжать далеко от дома - в магазин или поликлинику - больше не нужно.

Сложной задачей пока остается создание рабочих мест, но и здесь уже произошли качественные изменения. Порядка 85 процентов новых вакансий открываются за пределами центра столицы.

"Каждый район - это большой город, 100 тысяч, 150 тысяч. Чтобы в этом районе было все, чтобы вы чувствовали себя там как дома. Чтобы вы могли отпраздновать в своем районе Новый год, День города, чтобы у вас фестивальные площадки были, комфортные маленькие рыночки, хорошие магазины, кинотеатры. В каждом районе мы такие проекты создаем", - отметил Собянин.

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