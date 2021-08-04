Единственная российская каратистка пропустит Олимпиаду

Каратэ впервые вошло в программу Игр

Единственная представительница сборной России по каратэ на Олимпийских играх в Токио 19-летняя Анна Чернышева пропустит соревнования.

Ее тест на коронавирус дал положительный результат, Чернышева не сможет выступить по медицинским показаниям.

"Ее обязательный для всех участников Игр тест на Сovid-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест", - сообщили в федерации каратэ России.

В этом году каратэ впервые вошло в программу Олимпиады. Чернышева должна была выступить в категории до 55 килограмм.

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