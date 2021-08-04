Видео задержания подозреваемого по делу о гибели моряков судна "Онега"

Трагедия произошла в декабре 2020 года

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого по делу о гибели 17 человек на затонувшем траулере "Онега" в Баренцевом море.

Это заместитель председателя "Рыболовецкого колхоза имени Калинина", его подозревают в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности гибель людей, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Имя задержанного не раскрывается.

Погибшее судно принадлежало колхозу. Как удалось выяснить следствию, в декабре 2020 года подозреваемый проигнорировал отчет капитана "Онеги" о сложной обстановке в месте промысла: море штормило, а суда покрывались льдом.

"Зампред колхоза по эксплуатации флота в нарушение должностной инструкции не запретил капитану промысел и не велел направляться в убежище, что, в том числе, повлекло наступление трагических последствий", - сообщили в СКР.

Следователи подчеркнули, что подозреваемых долго служил на флоте в различных должностях и имел большой опыт работы.

Рыболовецкое судно "Онега" затонуло 28 декабря в Баренцевом море. На его борту находились 19 человек. Спасти удалось только двух человек. По предварительной версии, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма.

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