Коронавирусом заболели еще 22 589 россиян

Выздоровели 20 096 человек

В России за сутки выявили 22 589 случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших достигло 6 356 784 в 85 регионах страны.

Скончались 790 пациентов (161 715 за весь период пандемии), сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 20 096 и достигло 5 679 842.

Всего в мире, по данным университета имени Джона Хопкинса, зафиксировано 199 570 445 случаев коронавируса. Скончались 4 246 242 человека. Сложная ситуация остается в США, Индии и Бразилии.

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