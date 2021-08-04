Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии

Есть погибшие и пострадавшие

На юго-западе Чехии столкнулись два пассажирских поезда.

Инцидент произошел в районе города Домаждице. По предварительным данным, машинист одного из поездов проехал на красный сигнал семафора и врезался в другой поезд.

Двое пассажиров скончались на месте, семь находятся в критическом состоянии, еще порядка 30 получили травмы. На место ЧП выехал глава минпромторга и минтранса Карел Гавличек.

На месте работают пожарные, медики и полиция, задействованы вертолеты.

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