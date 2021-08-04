ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии

10:53
  • среда
  • 04 августа 2021

Есть погибшие и пострадавшие

На юго-западе Чехии столкнулись два пассажирских поезда.

Инцидент произошел в районе города Домаждице. По предварительным данным, машинист одного из поездов проехал на красный сигнал семафора и врезался в другой поезд.

Двое пассажиров скончались на месте, семь находятся в критическом состоянии, еще порядка 30 получили травмы. На место ЧП выехал глава минпромторга и минтранса Карел Гавличек.

На месте работают пожарные, медики и полиция, задействованы вертолеты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии
Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.