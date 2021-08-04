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Полиция Киева задержала мужчину с гранатой в здании правительства

11:35
  • среда
  • 04 августа 2021

С мужчиной ведут переговоры

Полиция Киева в ходе спецоперации задержала злоумышленника, угрожавшего взорвать гранату в здании украинского правительства. 

Всех сотрудников правительства эвакуировали из здания. Квартал оцеплен, на месте работают спецназ и взрывотехники.

По данным telegram-канала Hue, задержанного зовут Владимир Прохнич. Он ветеран силовой операции в Донбассе, служил сапером в батальоне "Айдар". О требованиях, которые выдвинул мужчина, пока неизвестно. 

Ранее телеканал "Украина 24" сообщил, что неизвестный мужчина проник в здании правительства страны и угрожает взорвать там гранату. В 13:00 в здании должно пройти заседание кабмина.

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