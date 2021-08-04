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Более 42 тыс. москвичей получили подарочные наборы "С заботой о здоровье"

11:55
  • среда
  • 04 августа 2021

Получать подарки стало удобнее

Уже более 42 тысяч жителей столицы получили подарочные наборы "С заботой о здоровье". Акция стартовала 23 июня, в ней участвуют москвичи старше 65 лет, которые привились от ковида с 23 июня по 1 октября, после чего получили второй компонент вакцины.

"Если раньше в день выдавалось не более двух тысяч коробок, то сейчас в среднем 4,5 тысячи человек приходят за своими подарками, после завершения вакцинации", - рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, получать подарки теперь стало гораздо удобнее. "С 26 июля коробки здоровья начали выдавать в Гостином Дворе, а через два дня открылись пункты выдачи в городских поликлиниках", - приводит официальный сайт мэра столицы слова Анастасии Раковой.

В коробке "С заботой о здоровье" - множество вещей для поддержания здорового образа жизни, в частности, тонометр, пульсоксиметр, а также различные витамины.

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Набор "С заботой о здоровье"
Набор "С заботой о здоровье"
Набор "С заботой о здоровье"
Набор "С заботой о здоровье"
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