Семьи погибших в ДТП в Турции получат по миллиону рублей

Скончались трое россиян

Семьи погибших в ДТП в Турции получат социальные выплаты по одному миллиону рублей.

Соответствующее распоряжение дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Пострадавшим, которые находятся в состоянии средней тяжести, выплатят 500 тысяч рублей, 200 тысяч рублей – тем, кто получил легкие травмы и попал в эту аварию.

ДТП произошло 2 августа в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья. В автобусе, ехавшем в аэропорт, находились 22 россиянина. Трое из них погибли, пятеро получили тяжелые травмы.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречку, и транспортное средство перевернулось. Россия запросила в правоохранительных органах Турции дополнительную информацию о причинах ДТП.

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