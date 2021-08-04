Что известно об угрожавшем взорвать гранату в правительстве Украины

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы
Угрожавшему взорвать гранату в здании украинского правительства Владимиру Прохничу грозит до 15 лет лишения свободы.
Граната была настоящей. Уголовное производство будет открыто по четырем статьям, в том числе по статье "Захват заложников", заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
Прохнич рассказал, что на преступление его толкнули "жизненные обстоятельства".
По данным СМИ, Владимиру Прохничу 43 года. Служил в Счастье в Луганской области сапером. Получил два ранения.
В 2015 году президент Петр Порошенко наградил его орденом "За мужество" третьей степени.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram