Что известно об угрожавшем взорвать гранату в правительстве Украины

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

Угрожавшему взорвать гранату в здании украинского правительства Владимиру Прохничу грозит до 15 лет лишения свободы.

Граната была настоящей. Уголовное производство будет открыто по четырем статьям, в том числе по статье "Захват заложников", заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Прохнич рассказал, что на преступление его толкнули "жизненные обстоятельства".

По данным СМИ, Владимиру Прохничу 43 года. Служил в Счастье в Луганской области сапером. Получил два ранения.

В 2015 году президент Петр Порошенко наградил его орденом "За мужество" третьей степени.

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