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В Москве прощаются с Ясеном Засурским

14:36
  • среда
  • 04 августа 2021

Его похоронят на Троекуровском кладбище

В среду в Москве прощаются с Ясеном Николаевичем Засурским - президентом факультета журналистики МГУ. Друзья, коллеги и благодарные выпускники несут цветы к зданию журфака, сообщает "ТВ Центр".
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Засурский открыл двери в профессию для тысяч студентов, всегда находя индивидуальный подход к каждому. Интеллигентный, образованный и очень внимательный - таким он останется в памяти тех, кто хоть разобщался с ним.

Ясен Николаевич посвятил факультету всю жизнь, проработав там деканом со дня основания, а после ухода с должности стал президентом. И до последнего он не забывал родной факультет - иногда читал лекции по зарубежной журналистике. Ясен Николаевич ушёл из жизни в минувшее воскресенье, ему был 91 год. Похоронят Засурского на Троекуровском кладбище.

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