Сергей Собянин и Михаил Ковальчук осмотрели обновленный Дом ученых Курчатовского института

Дом ученых станет интеллектуальным центром притяжения для москвичей

На Тропе науки и открытий - загадочные инсталляции и скульптуры: от лемнискаты (плоской алгебраической кривой) до числа пи. В центре - самый внушительный арт-объект, символ Курчатовского института - атом. В парке теперь можно познакомиться и с биографиями выдающихся российских исследователей. Да и сам Курчатовский клуб - сейчас знаменитый Дом ученых имени Александрова - достоин отдельной экскурсии. Построен в 1949-м по инициативе академика Курчатова. В шестидесятых стал местом встреч "физиков и лириков", тут проводили концерты и поэтические вечера. В 2015 году был признан объектом культурного наследия. Несколько лет длилась его реставрация. А за счет средств города удалось привести в порядок и всю ближайшую территорию. Сегодня столичный мэр отметил, что работы по благоустройству полностью завершены.

"И очень важно, конечно, вокруг Курчатовки создавать такую общественную территорию - благоустроенную, доступную для москвичей. "Здесь буквально 1 сентября будет открыт спортивный кластер, восстановлен Дом культуры, спасибо огромное. Это было обветшавшее здание, на самом деле, это памятник культуры, во-первых, а во-вторых, это первый дом культуры в нашей стране. Сегодня создана достаточно комфортная среда", - сказал Сергей Собянин.

Теперь это будет еще одно, доступное не только курчатовцам, но и всем жителям Москвы, современное городское пространство.

"И сегодня фактически будет принято в некоем смысле эпохальное решение - мы возвращаем жителям вот это окружение, где и спортивный комплекс, и открытый кинотеатр, и все прочее. Я думаю, что Дом ученых станет таким притягательным интеллектуальным центром", - говорит президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Еще один совместный проект города и Курчатовского института - это созданный в 2018 году детский технопарк.

"Я очень благодарен Курчатовскому центру, потому что помимо больших ученых очень важно вовлекать в эту деятельность наших молодых, маленьких москвичей, и сегодня уже около 5 тыс. человек прошли через этот технопарк", - сказал Сергей Собянин.

Обучение в технопарке проходит по самым разным направлениям - биоэнергетика, нанотехнологии, микроэлектроника, робототехника.

"Нашей командой было разработано два проекта. Оба на медицинскую тему, первым был программный комплекс для реабилитации детей с аутизмом", - рассказывает учащийся школы 1557 Федор Березкин.

"Наш робот помогает людям с ограниченными возможностями доставлять необходимые в быту предметы. Как же он это делает? На нем установлена специальная камера, которая распознает реакцию человека. То есть человек как-то среагировал и робот понял, что ему нужно", - объясняет учащийся школы Александр Трошкин.

Лаборатории в технопарке созданы по аналогии с лабораториями самого института. И все проекты ведут его сотрудники. Причем, занятия проводятся даже во время каникул.

В целом за время работы технопарка обучение в нем прошли уже более пяти тысяч школьников. Многим это помогло определиться с будущей профессией.

Юлия Богоманшина, Елена Сахно, Егор Хлябич, Максим Силаев, "ТВ Центр".

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