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В Москве обсудили благоустройство водных объектов

11:53
  • четверг
  • 05 августа 2021

Все предложенные идеи будут переданы в правительство столицы

"Водоёмы в городской среде" - круглый стол с таким названием прошёл в Москве, в штабе общественной поддержки "Единой России".

Участники предложили свои варианты охраны и благоустройства водных объектов. Комфортными и безопасными должны быть и территории рядом с водоёмами. Таким образом, столичные пруды и озёра могут стать новыми точками притяжения для жителей и гостей города. Все предложенные инициативы будут переданы в правительство Москвы, сообщает "ТВ Центр".

"За долгое время, которые мы теперь называем безвременьем, очень многие пруды и озёра Москвы оказались в запустении. Только сейчас при поддержке "Единой России" началась нормальная работа по очистке этих водоёмов, более того, мы видим результаты этих рекреационных действий", - рассказал журналист, общественный деятель Тимофей Баженов.

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