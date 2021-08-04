Появилось видео задержания угрожавшего взорвать гранату украинца

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Киеве задержан мужчина, проникший в здание правительства и угрожавший взорвать там гранату. После переговоров со спецназом нападавший принял решение сдаться. Им оказался бывший участник вооружённой операции в Донбассе - член профашистского батальона "Айдар" (запрещен в России).

С гранатой в правой руке и выдернутой чекой в левой этот мужчина встречал сотрудников кабинета министров, которые шли на работу. На просьбы успокоиться и мирно поговорить не реагировал. Сильно волновался. Сотрудники кабинета министров, кто находился в холле здания, поспешили выйти на улицу. Вызвали полицию.

Довольно быстро стало известно: человека с гранатой зовут Владимир Прохнич. Ему 43 года. Живёт в городе Ирпень Киевской области. К зданию кабмина начали приезжать его друзья, которые о случившемся узнали из выпусков новостей.

Судя по фотографиям, воевать в Айдар Прохнич пошёл в 2014 году, когда в Донбассе шли самые тяжёлые бои. Батальон прославился своей откровенно фашисткой идеологией и жесткостью как на фронте, так и в тылу. Центр Киева возле здания кабинета министров был оцеплен украинскими силовиками. Спецназ готовился к штурму.

"Ситуация нестандартная, потому что это был участник АТО, который прошел боевые действия, был два раза ранен, в том числе у него была черепно-мозговая травма. Он совершил это преступление из-за того, что такие у него сложились обстоятельства", - рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В киевской полиции сообщили, что подозреваемый в итоге сдался сам. После того, как с ним побеседовали сослуживцы. РГН - ручная граната наступательная - оказалась боевой. Радиус поражения осколками - 15 метров. Её обезвредили сапёры.

Первые кадры сразу после задержания. Видно, что спецназ ведёт себя довольно мягко. Просто придерживают Прохнича под руки. Его встречают люди в штатском. Обнимают. Ободряюще хлопают по спине. Пресс-секретарь киевской городской прокуратуры озвучила первые версии случившегося:

"В общих чертах: недовольство работой госучреждения и ненадлежащее финансовое обеспечение бывших военнослужащих".

Гранату, скорее всего, привёз с войны. Пока неизвестно, сколько ещё оружия есть у автомеханика. По месту жительства идут обыски. В прокуратуре заявили - ему грозит до 15 лет заключения.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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