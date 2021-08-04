В Москве откроют социальные кухни для нуждающихся пенсионеров

Пилотный проект запускается в трех регионах

В Москве появятся социальные кухни для нуждающихся пенсионеров. Идея принадлежит Общероссийскому народному фронту и благотворительной организации "Дари еду!".

По данным соцслужб, каждый день тысячи пожилых горожан остаются без полноценного горячего питания. Теперь любой желающий сможет купить им готовый обед на специальном сайте. Заказ привезут прямо домой пенсионеру. Сейчас организаторы подбирают и обустраивают помещения. А доставку планируют начать в октябре, сообщает "ТВ Центр".

"Пилотный проект запускается в трех регионах. В Москве, Нижнем Новгороде и в Ростове-на-Дону. Это сотрудничество возникло, потому что нас беспокоило положение пожилых и маломобильных людей", - рассказал федеральный оператор проекта ОНФ "Дари еду. Социальные кухни" Игорь Шатунов.

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