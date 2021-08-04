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Поджог автомобилей на востоке Москвы попал на видео

15:20
  • среда
  • 04 августа 2021

Мотивы злоумышленника устанавливаются

Несколько машин сгорели в столичном районе Богородское на востоке Москвы. Всё произошло на Гражданской улице, сообщает "ТВ Центр".

Поджигатель - житель одного из домов. Камера видеонаблюдения сняла, как мужчина спускается по лестнице в подъезде, в руках у него бутылка с горючей жидкостью. Уже после камера на парковке фиксируют яркое зарево у одной из машин, а также отбегающего в сторону человека.

С горящего автомобиля огонь перекинулся ещё на две машины. Ущерб превысил два миллиона рублей. Какие мотивы были у поджигателя, пока непонятно. Против мужчины возбуждено уголовное дело, на время следствия он будет находиться под домашним арестом.

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