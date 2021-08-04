Прием работ на фотовыставку "Объективно о Москве" продлится до 10 августа

Мероприятие пройдет в "Доме на Брестской"

Продолжается прием работ на фотовыставку "Объективно о Москве". До 10 августа подать заявку на участие может любой желающий - как профессионал, так и фотолюбитель, сообщает "ТВ Центр".

Номинации представлены на любой вкус - необычные места, инновационные проекты, истории о там, как живет город, как он меняется и чем любим. Выбрать можно сразу несколько категорий, но не более трех.

Сама выставка пройдет в "Доме на Брестской" с 25 августа по 4 сентября. Все фотографии на ней будет оценивать специальная экспертная комиссия.

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