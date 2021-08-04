В Москве стартовала перепись всех бездомных котов и кошек

Для чего проводят такое сложное зооисследование?

Найти и посчитать. В Москве начался необычный эксперимент - перепись всех бездомных котов и кошек. Целый месяц сотни волонтеров будут выискивать в укромных уголках столицы хвостатых горожан. Ловить, правда, никого не будут, но фотосессию устроят. А еще уточнят возраст, семейное положение и место жительства.

Впервые в Москве перед волонтерами стоит настолько сложная задача: посчитать всех бездомных котов и кошек. Такой зоомониторинг позволит узнать численность популяции кошачьих и ее плотность в разных районах столицы.

Котов ловить не будут, но предусмотрена фотосъемка и заполнение учетных таблиц. Критерии переписи зоозащитники разработали вместе с учеными из Института проблем экологии и эволюции имени Северцева. Будет учитываться возраст, пол, окрас, качество шерсти и общее состояние животного.

Для того, чтобы посчитать каждого котика, волонтеры будут действовать по обстоятельствам. Самых доброжелательных осмотрят и сфотографируют лично. А с их более замкнутыми сородичами будут взаимодействовать через кошачьих опекунов.

Считать хвостатых будут в парках, на промзонах, среди высоток и малоэтажных домов. В работе уже задействованы около 100 волонтеров, многие из них сами кураторы кошачьих в своем районе.

Хвостатых горожан планируют считать до сентября, а потом все собранные сведения будут обрабатывать.

"Мы хотим все данные подать в Департамент ЖКХ для того, чтобы заменить безвозвратный отлов в приюты на программу ОСВВ, на возвратный отлов. ОСВВ - это отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Для кошек эта программа подходит. Те же опекуны, которые отвечают за кошек, могут воспользоваться бесплатной стерилизацией", - рассказала руководитель проектов Фонда защиты городских животных Анна Фельдман.

Полноценное исследование будет готово до конца года. И, как бонус переписи, будет составлен портрет типичного московского котика для каждого округа.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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