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В Московском зоопарке вылупились птенцы фламинго

15:31
  • среда
  • 04 августа 2021

Сейчас они выглядят, как серые комочки пуха

Маленькие, но шустрые. В Московском зоопарке вылупились фламинго - розовый и четверо красных, сообщает "ТВ Центр".
В Московском зоопарке родился птенец черного лебедя

Старшие уже гордо вышагивают по вольеру вместе с родителями, добывая еду наравне со всеми и довольно плескаясь в воде. И только самый младший пока побаивается и предпочитает теплое гнездо.

Отличить птенцов сейчас не составит труда - они похожи на серые комочки пуха на тоненьких ножках. Розовый пигмент появится у них только через несколько месяцев, но даже через год тут и там будут проглядывать детские бесцветные перышки.

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