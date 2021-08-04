В Москве обсудили возможность вакцинации бездомных от ковида

Это важно для безопасности горожан

В Москве представители общественных организаций обсудили возможности вакцинации бездомных от коронавируса, сообщает "ТВ Центр".

Люди, оказавшиеся на улице, чаще других имеют проблемы со здоровьем. Но из-за отсутствия у них документов не могут получить медицинскую помощь. Это же касается и прививок. Государство должно обеспечить иммунизацию в том числе и этой категории граждан.

"Первоочередное, наверное, надо организовать вакцинирование от ковида, чтобы бездомные не были источником заражения для москвичей. Системные проблемы... Можно ли сделать так, чтобы бездомных вообще убрать с улиц Москвы? Оказалось, после полуторачасовой беседы, что в принципе, проблема решаема", - рассказал координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram