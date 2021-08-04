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Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

12:57
  • среда
  • 04 августа 2021

Перекрыты две полосы движения

В Москве на Боровском шоссе столкнулись автобус и грузовик.

Авария произошла в поселении Внуковское напротив Октябрьской улицы, 10, передает ТАСС. Автобус следовал по маршруту №750 Внуково – Саларьево, в салоне находились 20 человек.

По предварительны данным, пострадали восемь человек, они оказались зажаты в транспорте. 

Перекрыты две полосы движения в сторону центра. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Причины аварии выясняются.

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