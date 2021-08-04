Москвичей пригласили принять участие в гастропроекте "Лето в городе"

С 5 по 8 августа на ярмарках столицы будут работать гастроплощадки
Гастрономические площадки проекта "Лето в городе" будут работать в столице с 5 по 8 августа. На них можно будет попробовать не только блюда со всей России, но и из разных стран, среди которых Испания, Япония и Турция.
Всего в Москве откроется 18 точек. Две – в центре, на Тверской площади и площади Революции. Остальные в разных районах столицы.
Более 50 предприятий торговли предложат москвичам необычные десерты, приготовленные по оригинальным и старинным рецептам.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram