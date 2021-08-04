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Москвичей пригласили принять участие в гастропроекте "Лето в городе"

13:57
  • среда
  • 04 августа 2021

С 5 по 8 августа на ярмарках столицы будут работать гастроплощадки

Гастрономические площадки проекта "Лето в городе" будут работать в столице с 5 по 8 августа.  На них можно будет попробовать не только блюда со всей России, но и из разных стран, среди которых Испания, Япония и Турция.

Всего в Москве откроется 18 точек. Две – в центре, на Тверской площади и площади Революции. Остальные в разных районах столицы.

Более 50 предприятий торговли предложат москвичам необычные десерты, приготовленные по оригинальным и старинным рецептам.

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