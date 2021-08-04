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Глава Росатома рассказал Путину о работе госкорпорации

14:38
  • среда
  • 04 августа 2021

В работе компании сохраняется положительная динамика

Владимир Путин в среду в Кремле провел встречу с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым. Обсуждали итоги работы и перспективы госкорпорации, сообщает "ТВ Центр".

"Оцениваем ситуацию позитивно, несмотря на все внешние сложности, которые существуют. Состояние безопасности в отрасли остаются на уровне, улучшаются показатели устойчивости, положительная динамика по радиационной, экологической, промышленной безопасности и год был самым успешным с точки зрения охраны труда", - рассказал Лихачев.

Положительная динамика в работе компании, по словам Лихачева, сохраняется и в этом году. Выработка электроэнергии выросла еще на 7 процентов за последние 6 месяцев. Серьезно увеличилась выручка по зарубежным заказам. Причем, почти пятая часть приходится на новые продукты - это ядерная медицина, экологические проекты, Северный морской путь и ветрогенерация.

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