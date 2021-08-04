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Экс-главный тренер сборной России возглавил "Ростов"

14:49
  • среда
  • 04 августа 2021

Ранее клуб покинул Валерий Карпин

Футбольный клуб "Ростов" сообщил у себя на официальном сайте о назначении нового главного тренера - им стал бывший наставник московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.
"Спартак" объявил о назначении нового главного тренера

Отмечается, что контракт с 74-летним специалистом подписан на два года.

Ранее пост главного тренера "Ростова" покинул Валерий Карпин, прежде возглавивший национальную команду и собиравшийся совмещать посты.

С "Локомотивом" Семин трижды выигрывал чемпионат России и шесть раз побеждал в Кубке страны. "Ростов" в новом сезоне стартовал с двух поражений - от "Зенита" и "Динамо".

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