Экс-главный тренер сборной России возглавил "Ростов"

Ранее клуб покинул Валерий Карпин
Футбольный клуб "Ростов" сообщил у себя на официальном сайте о назначении нового главного тренера - им стал бывший наставник московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.
Отмечается, что контракт с 74-летним специалистом подписан на два года.
Ранее пост главного тренера "Ростова" покинул Валерий Карпин, прежде возглавивший национальную команду и собиравшийся совмещать посты.
С "Локомотивом" Семин трижды выигрывал чемпионат России и шесть раз побеждал в Кубке страны. "Ростов" в новом сезоне стартовал с двух поражений - от "Зенита" и "Динамо".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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