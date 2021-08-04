Чубайс предупредил о смене мировых элит

В связи с новой технологической революцией

Как сообщает в среду РБК, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс подготовил специальное письмо, в котором отметил, что в течение ближайшего десятилетия новая технологическая революция приведет к глобальной перегруппировке стран.

По мнению Чубайса, сформируется группа лидеров, которые уйдут в отрыв и создадут новую мировую элиту 21 и 22 веков.

Российскую экономику, продолжает автор письма, может ожидать "уникальный" удар, который вместе с тем откроет и новые возможности.

Как пишет Чубайс, мировая экономика вступила в период технологической революции.

"Я имею в виду совсем не популярную, с моей точки зрения малоосмысленную, Четвертую промышленную революцию, а ту, которая называется глобальным энергопереходом", - объяснил он.

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