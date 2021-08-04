ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чубайс предупредил о смене мировых элит

14:42
  • среда
  • 04 августа 2021

В связи с новой технологической революцией

Как сообщает в среду РБК, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс подготовил специальное письмо, в котором отметил, что в течение ближайшего десятилетия новая технологическая революция приведет к глобальной перегруппировке стран.
Лавров рассказал о попытках Запада вмешаться в политику России

По мнению Чубайса, сформируется группа лидеров, которые уйдут в отрыв и создадут новую мировую элиту 21 и 22 веков.

Российскую экономику, продолжает автор письма, может ожидать "уникальный" удар, который вместе с тем откроет и новые возможности.

Как пишет Чубайс, мировая экономика вступила в период технологической революции.

"Я имею в виду совсем не популярную, с моей точки зрения малоосмысленную, Четвертую промышленную революцию, а ту, которая называется глобальным энергопереходом", - объяснил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.