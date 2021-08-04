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Названы предварительные версии крупного ДТП с автобусом в Москве

15:05
  • среда
  • 04 августа 2021

Пострадали больше 10 человек

На Боровском шоссе столкнулись КамАЗ и рейсовый автобус. По предварительным данным, пострадали 10 человек, в том числе беременная женщина. Один мужчина в тяжелом состоянии, для его эвакуации понадобился вертолет Московского авиационного центра.

Сейчас грузовик, врезавшийся в автобус всё ещё на месте аварии, а автобус не так давно эвакуировали. Также здесь находятся несколько машин скорой помощи и пожарные машины.

Пассажирский автобус №750 столкнулся на Боровском шоссе с грузовиком коммунальных служб. Произошло всё в половине первого дня. Автобус следовал по маршруту Внуково-Саларьево, по данным ГИБДД, в момент аварии в нем находились около 30 человек. 10 пострадали. Некоторые люди оказались зажаты в автобусе. Один мужчина - в тяжелом состоянии, его эвакуировали санитарным вертолётом. До прибытия медиков на место аварии пострадавшим начали помогать проезжавшие мимо очевидцы.

Среди пострадавших есть беременная женщина, у нее черепно-мозговая травма. По одной из версий, водитель КамАЗа коммунальных служб, перестраиваясь, не пропустил автобус, по другой, на месте неправильно велись дорожные работы. Есть также предположение, что водитель автобуса пытался обогнать грузовик, но не справился с управлением и его занесло, в результате чего боковая часть автобуса врезалась в грузовик.  В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что у водителя автобуса 30-летний стаж, перед рейсом он прошел полное медицинское освидетельствование.

Сейчас движение на этом участке Боровского шоссе затруднено. Место аварии продолжают осматривать сотрудники ГИБДД - им предстоит выяснить причины ДТП.

Александра Панина, Павел Суменков, Максим Мирошниченко, "ТВ Центр".

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