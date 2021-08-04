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COVID-19 омрачил Бараку Обаме празднование юбилея

15:00
  • среда
  • 04 августа 2021

Экс-президент планировал устроить грандиозное торжество

Газета The New York Times написала в среду, что из-за пандемии коронавируса бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама частично отменил назначенное на субботу празднование своего 60-летия.
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Согласно данным издания, вечеринка планировалась в особняке Обамы на острове Мартас-Винъярд. Посетить ее собирались сотни бывших чиновников из администрации и знаменитостей.

Так, ожидалось, что на празднике будут присутствовать, в частности, актер Джордж Клуни, телеведущая Опра Уинфри, режиссер Стивен Спилберг.

В итоге масштабы торжества сократили до узкого круга, в который входят члены семьи и близкие друзья. Решение, пишет NYT, принято "в связи с распространением нового дельта-штамма".

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