Российские синхронистки завоевали золото в дуэте на ОИ

Чемпионками стали Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в дуэте на Олимпийских играх в Токио.
Серебро досталось китаянкам, бронзовые награды завоевали представительницы Украины.
Групповые соревнования по синхронному плаванию пройдут 6-7 августа.
Это 14-е золото для российской команды на ОИ. Также на ее счету 21 серебряная и 18 бронзовых наград. В общем зачете Россия идет пятой.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: