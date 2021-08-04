Российские синхронистки завоевали золото в дуэте на ОИ

Чемпионками стали Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в дуэте на Олимпийских играх в Токио.

Серебро досталось китаянкам, бронзовые награды завоевали представительницы Украины.

Групповые соревнования по синхронному плаванию пройдут 6-7 августа.

Это 14-е золото для российской команды на ОИ. Также на ее счету 21 серебряная и 18 бронзовых наград. В общем зачете Россия идет пятой.

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