Сбившая трех детей в Москве девушка признала вину

Суд признал законным решение отправить ее в СИЗО

Сбившая на машине трех детей на пешеходном переходе в Москве Валерия Башкирова признала вину, передает ТАСС.

"Вменяемая в вину обвиняемой статья и пункт УК не исключают примирения сторон. Башкирова признала вину и готова возместить ущерб потерпевшим", - зачитал в ходе заседания в среду судья.

Как уточнил адвокат девушки, ее отец оплатил потерпевшим расходы на погребение двух детей на общую сумму в 200 тысяч рублей.

При этом сама обвиняемая попросила у родителей погибших прощения. Она не смогла сдержать слез в зале суда.

Суд в итоге признал законным решение отправить Башкирову в СИЗО.

Инцидент произошел 16 июля на улице Авиаторов. Девушка за рулем Mazda сбила на нерегулируемом пешеходном переходе трех детей - мальчиков 5 и 4 лет и девочку 9 месяцев. Оба мальчика скончались в больнице от полученных травм. Девочка получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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