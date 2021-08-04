Профессор РАН Мажуга: Биомедицинские разработки российских ученых занимают достойное место в мире

Он привел в качестве примера "титановый шелк"

Уникальные разработки российских ученых, в частности, созданный в технопарке "Строгино" материал "титановый шелк", не только способствуют скорейшему возвращению пациентов к привычной жизни, но и продвигают отечественную науку в мире. Об этом заявил профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.

"Уникальные разработки российских ученых сегодня становятся мировым достоянием. Благодаря этой работе наша страна и весь мир получают новые технологии и материалы, которые помогают отвечать на разные вызовы", - подчеркнул Мажуга.

"Титановый шелк" применяется для хирургического лечения грыжи, а также в гинекологии и стоматологии, пояснил он. Материал действует в самых сложных и критических ситуациях.

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