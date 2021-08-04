ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Профессор РАН Мажуга: Биомедицинские разработки российских ученых занимают достойное место в мире

15:32
  • среда
  • 04 августа 2021

Он привел в качестве примера "титановый шелк"

Уникальные разработки российских ученых, в частности, созданный в технопарке "Строгино" материал "титановый шелк", не только способствуют скорейшему возвращению пациентов к привычной жизни, но и продвигают отечественную науку в мире. Об этом заявил профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.

"Уникальные разработки российских ученых сегодня становятся мировым достоянием. Благодаря этой работе наша страна и весь мир получают новые технологии и материалы, которые помогают отвечать на разные вызовы", - подчеркнул Мажуга.

"Титановый шелк" применяется для хирургического лечения грыжи, а также в гинекологии и стоматологии, пояснил он. Материал действует в самых сложных и критических ситуациях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Исследовательская лаборатория
Исследовательская лаборатория
Александр Мажуга
Александр Мажуга
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.