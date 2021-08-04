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РФПИ оценил процесс одобрения "Спутника V" в ЕС

15:25
  • среда
  • 04 августа 2021

От ЕМА был получен позитивный отзыв

Представитель Российского фонда прямых инвестиций рассказал, как идет процесс одобрения вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Европейском агентстве лекарственных средств.
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"Все данные о клинических испытаниях "Спутника V" были предоставлены в рамках инспекции GCP. По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв", - приводит слова представителя ТАСС.

Ранее стало известно, что оба компонента "Спутника V" уже получили 20 миллионов россиян. "ЭпиВакКороной" привились около полумиллиона. "КовиВаком" - порядка 300 тысяч.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Массовая прививочная кампания в России продолжается с 18 января.

 
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