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В Москве поймали банду "черных банкиров"

15:50
  • среда
  • 04 августа 2021

Они обналичили порядка 500 миллионов рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Москве пресекли деятельность лжебанкиров, которые обналичили порядка 500 миллионов рублей и заработали на этом более 65 миллионов.
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Уточняется, что злоумышленники организовали незаконную кредитную компанию без лицензии. Они использовали деньги клиентов в незаконных финансовых схемах.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

В ходе обысков были обнаружены электронные ключи от системы "банк-клиент", печати организаций, жесткие диски, финансовые документы. Идет предварительное расследование.

Троим участникам группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое находятся под подпиской о невыезде, передает РИА "Новости".

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