Это изменит отношение людей к животноводству

В ближайшие 15-20 лет в России могут ввести налог на мясо, что связано с глобальным потеплением и революционным энергопереходом. Об этом сообщил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Он объяснил, что власти начнут пересматривать политику по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Ограничения могут появиться во многих отраслях - в том числе в сельском хозяйстве.

"Через несколько лет мы будем громко возмущаться, а потом нам придется принять налог на мясо, у нас не будет другого выхода", - цитирует спецпредставителя РИА "Новости".

Песков добавил, что из-за налога люди изменят свое отношение к животноводству.

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