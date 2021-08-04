ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России могут ввести налог на мясо

16:06
  • среда
  • 04 августа 2021

Это изменит отношение людей к животноводству

В ближайшие 15-20 лет в России могут ввести налог на мясо, что связано с глобальным потеплением и революционным энергопереходом. Об этом сообщил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Россияне согласились на более высокие налоги ради поддержки бедных

Он объяснил, что власти начнут пересматривать политику по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Ограничения могут появиться во многих отраслях - в том числе в сельском хозяйстве.

"Через несколько лет мы будем громко возмущаться, а потом нам придется принять налог на мясо, у нас не будет другого выхода", - цитирует спецпредставителя РИА "Новости".

Песков добавил, что из-за налога люди изменят свое отношение к животноводству.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мясной рынок
Мясной рынок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.