ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские синхронистки вновь пожаловались на олимпийского диджея

16:19
  • среда
  • 04 августа 2021

Он уже совершил ошибку на выступлении спортсменок в понедельник

Российская синхронистка Светлана Ромашина, в среду завоевавшая золото Олимпиады в Токио в дуэте со Светланой Колесниченко, рассказала, что диджей снова допустил ошибку при включении музыки.
Болельщики встретили в России олимпийских чемпионов

"Включил не сначала, но мы уже вступили, потому что у нас не было других вариантов", - отметила Ромашина (цитата по ТАСС).

Колесниченко ее слова подтвердила.

В понедельник спортсменки из-за ошибки диджея были вынуждены начинать исполнение произвольной программы в предварительном раунде заново.

Российские синхронистки завоевали золотые медали в дуэте с результатом 195,9079 балла. Второе место заняли китайские спортсменки, третье - украинские.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Светлана Ромашина выступает с произвольной программой
Светлана Ромашина выступает с произвольной программой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.