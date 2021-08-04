Российские синхронистки вновь пожаловались на олимпийского диджея

Он уже совершил ошибку на выступлении спортсменок в понедельник

Российская синхронистка Светлана Ромашина, в среду завоевавшая золото Олимпиады в Токио в дуэте со Светланой Колесниченко, рассказала, что диджей снова допустил ошибку при включении музыки.

"Включил не сначала, но мы уже вступили, потому что у нас не было других вариантов", - отметила Ромашина (цитата по ТАСС).

Колесниченко ее слова подтвердила.

В понедельник спортсменки из-за ошибки диджея были вынуждены начинать исполнение произвольной программы в предварительном раунде заново.

Российские синхронистки завоевали золотые медали в дуэте с результатом 195,9079 балла. Второе место заняли китайские спортсменки, третье - украинские.

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