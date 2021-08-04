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Дым от лесных пожаров в Сибири окутал столицу Монголии

16:34
  • среда
  • 04 августа 2021

В России горит больше миллиона гектаров леса

Дым от лесных пожаров в Сибири добрался до Улан-Батора. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на монгольскую метеорологическую службу.

"В последние дни столица и некоторые северные и центральные провинции нашей страны оказались окутаны белым дымом, вызванным лесными пожарами в российской Сибири", - сообщается в публикации.

В метеорологической службе отметили, что в самой Монголии нет очагов природных пожаров.

В России в настоящее время огнем охвачено больше миллиона гектаров леса. Очаги зафиксированы в Якутии, Иркутской области, на Чукотке, в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, а также в европейской части страны.

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