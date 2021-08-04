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Регулятор ЕС: полная вакцинация защищает от всех вариантов COVID-19

16:38
  • среда
  • 04 августа 2021

Специалисты предлагают сократить интервал между первым и вторым уколом

Европейское агентство лекарственных средств и Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний выпустили совместное заявление относительно эффективности вакцин против тех или иных штаммов коронавируса.
Как проходит вакцинация для профилактики ковида в России

"Полная вакцинация любым из одобренных в ЕС препаратов обеспечивает высокий уровень защиты от тяжелого течения и смерти от коронавируса, в том числе варианта "дельта", - приводит выдержку из документа ТАСС.

Эксперты уточняют, что наиболее высокий уровень защиты достигается через 7-14 дней после введения последней дозы.

В связи с этим специалисты попросили еще не сделавших прививку все же пройти вакцинацию. Кроме того, властям ЕС предложили рассмотреть возможность сокращения интервала между первым и вторым уколом.

В настоящее время процесс оценки в ЕМА проходит разработанный в российским центре имени Гамалеи препарат "Спутник V". Как отмечают в РФПИ, в этом вопросе есть положительная динамика.

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