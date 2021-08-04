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Депутат Госдумы Петр Толстой проверил выполнение работ по реконструкции катка в Люблино

16:42
  • среда
  • 04 августа 2021

Работы должны завершиться в августе

Депутат Госдумы Петр Толстой проверил выполнение работ по реконструкции катка, который находится на улице Совхозная в районе Люблино.

"Главное, чтобы после открытия площадку посещали люди разных возрастов. С одной стороны - мужчины, которым хочется погонять после работы, а с другой - чтобы дети могли заниматься, чтобы все это было разделено", - заявил Толстой.

Он рассказал, что работы начались в мае. Завершить основную их часть планируется в конце августа 2021 года. Он добавил, что каток пользуется большой популярностью.

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Петр Толстой
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