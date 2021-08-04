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СК проверяет данные об отказе аквапарка пускать ребенка с аутизмом

16:49
  • среда
  • 04 августа 2021

14-летнего мальчика не пустили из-за опасения, что он может начать драку

Жительница Астрахани Элеанора Шаумурунова рассказала в беседе с РИА "Новости", что ее с семьей не пустили в аквапарк "ХХI век" в Волжском, аргументировав отказ тем, что 14-летний сын женщины - аутист.
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На входе семье сказали, что ребенок может кого-то ударить. При этом Шаумурунова подчеркивает, что мальчик не агрессивен.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Волгоградской области, по факту инцидента начата проверка.

"Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедших событий, о которых рассказали СМИ и пользователи в соцсетях", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что проверку начала и региональная прокуратура.

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