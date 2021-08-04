ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В "Единой России" подвели итоги мониторинга "борщевого набора"

18:08
  • среда
  • 04 августа 2021

Прошло больше четырех тысяч рейдов

Сегодня представители партии "Единой России" подводили итоги мониторинга цен на так называемый "борщевой набор". Это - картошка, морковь, лук, свекла и капуста. Их используют не только для приготовления  первых блюд. Эти овощи  входят в ежедневный рацион питания миллионов россиян.

Вопрос роста цен на основные продукты прозвучал во время "Прямой линии с президентом". И с этого момента начали обсуждать меры удешевления социально значимых продуктов. Партия "Единая Россия" создала мониторинговые группы. В них вошли представители самой партии, "Молодой гвардии", руководители регионов, представители профильных министерств и ведомств, а также волонтеры. Они следили за ценами на овощи во всех уголках страны.

Основная задача - не только остановить подорожание, но и снизить стоимость продуктов питания. И работа дала свои результаты. На сегодняшний день, по данным Минпромторга, идёт общая тенденция на снижение как отпускных, так и розничных цен на "борщевой набор". 

"Проведено более 4 тысяч рейдов, разрабатываются меры по поддержке фермерских хозяйств. Именно они являются важной составляющей в стабилизации ситуации и ограничения цен со стороны крупных холдингов. Кроме того, регионы должны содействовать доступу товаров местных сельхозпроизводителей в сетевые магазины. Значимой мерой поддержки является организация ярмарок. Уже более тысячи начали свою работу в регионах. Прорабатывается возможность предоставления льготных фермерских мест на городских рынках для осуществления торговли сезонными продуктами", - рассказал временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Продажа овощей на рынке
Продажа овощей на рынке
Покупатель на рынке
Покупатель на рынке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.