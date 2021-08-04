В "Единой России" подвели итоги мониторинга "борщевого набора"

Прошло больше четырех тысяч рейдов

Сегодня представители партии "Единой России" подводили итоги мониторинга цен на так называемый "борщевой набор". Это - картошка, морковь, лук, свекла и капуста. Их используют не только для приготовления первых блюд. Эти овощи входят в ежедневный рацион питания миллионов россиян.

Вопрос роста цен на основные продукты прозвучал во время "Прямой линии с президентом". И с этого момента начали обсуждать меры удешевления социально значимых продуктов. Партия "Единая Россия" создала мониторинговые группы. В них вошли представители самой партии, "Молодой гвардии", руководители регионов, представители профильных министерств и ведомств, а также волонтеры. Они следили за ценами на овощи во всех уголках страны.

Основная задача - не только остановить подорожание, но и снизить стоимость продуктов питания. И работа дала свои результаты. На сегодняшний день, по данным Минпромторга, идёт общая тенденция на снижение как отпускных, так и розничных цен на "борщевой набор".

"Проведено более 4 тысяч рейдов, разрабатываются меры по поддержке фермерских хозяйств. Именно они являются важной составляющей в стабилизации ситуации и ограничения цен со стороны крупных холдингов. Кроме того, регионы должны содействовать доступу товаров местных сельхозпроизводителей в сетевые магазины. Значимой мерой поддержки является организация ярмарок. Уже более тысячи начали свою работу в регионах. Прорабатывается возможность предоставления льготных фермерских мест на городских рынках для осуществления торговли сезонными продуктами", - рассказал временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин.

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