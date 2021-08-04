В Москве простились с Ясеном Засурским

После кремации его похоронят на Троекуровском кладбище

В Москве простились с президентом факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясеном Николаевичем Засурским. Церемония прошла во дворе здания журфака на Моховой улице.

Ясен Николаевич посвятил факультету всю свою жизнь. Долгое время он был деканом, а после ухода с этой должности стал президентом. И до последних дней участвовал в делах вуза и студентов. Периодически читал лекции по зарубежной журналистике. За время его руководства факультет выпустил большое число профессионалов, которые создавали и продолжают работать в ведущих медиа страны.

Ясен Николаевич ушёл из жизни в минувшее воскресенье, ему был 91 год.

Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова: "Для меня это журфак. А журфак - это Засурский. И в моё время и практически до сих пор".

Владимир Соловьев, глава Союза журналистов России: "Он действительно был очень добрым человеком, хотя иногда жесткость проявлял. Но, конечно, он старался прощать. Он прощал, он старался сохранить людей на факультете, чтобы они все-таки продолжили свой творческий путь, и многие из них за это ему благодарны, они работают на самых известных позициях современной журналистики".

Владислав Флярковский, обозреватель телеканала "Культура": "Он оставил нам очень важную вещь - он оставил нам возможность выбирать. Его выпускники, именно его выпускники сделали ту журналистику, которую мы имеем сегодня. Такую многогранную, многоликую журналистику".

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