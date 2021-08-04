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Триумф синхронисток: итоги 13-го дня Олимпиады в Токио

18:07
  • среда
  • 04 августа 2021

Всего в копилке российской сборной 53 медали

Настоящим украшением 13 дня Игр в Токио стало выступление российских синхронисток. Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко одержали яркую победу в соревновании дуэтов. Причем триумфу спортсменок не помешали даже технические накладки, допущенные организаторами. Они, к слову, преследуют наших девушек на этих соревнованиях. Тем не менее, несмотря на все перипетии, Ромашина и Колесниченко продемонстрировали высший класс. С золотой медалью, олимпийских чемпионок поздравил Владимир Путин.

Пекин, Лондон, Рио-де-Жанейро и, наконец, Токио: меняются города проведения Олимпиады, но российским синхронисткам не было и нет равных. Грация, красота, экспрессия и, конечно, слаженность, несмотря ни на что. С эскизами купальников были проблемы, во время квалификации включили не ту музыку, сегодня ситуация повторилась.

"С музыкой снова была проблема: диджей покрутил наш диск, включил мелодию, выключил, а затем опять включил. Причём музыка заиграла не с самого начала, но мы уже вступили, потому что у нас не было никаких вариантов. Это было прямо перед началом программы", - пожаловалась двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко.

"Пауки" - так называется композиция в исполнении Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной - не оставили соперницам не единого шанса.  Для Ромашиной это олимпийское золото - шестое в карьере, абсолютный рекорд в истории синхронного плавания.

Сама Ромашина заявила, что олимпиада в Токио для нее последняя, в планах - родить второго ребенка. Сегодня наши спортсмены работали, что называется, на перспективу. В финал вышел борец Заур Угуев, поединок за золото завтра.

А вот российские гандболистки, золотые медалистки Рио, после того, как одолели команду Черногории, внимательно следят за игрой соперниц по будущему полуфиналу.

Красивых побед, увы, не бывает без горьких поражений. Вольная борьба у мужчин и у женщин не принесли медалей. Мировая рекордсменка, женщина-паук, как называют журналисты скалолазку Юлию Каплину, не смогла сдержать слез после того, как сорвалась, не дотянувшись до кнопки, фиксирующий результат всего несколько сантиметров. Попытку судьи не засчитали. По итогу Юлия лишь на пятом месте, но впереди соревнования еще по двум дисциплинам, так что шансы есть. В отличие от каратэ. У единственной россиянки в этом виде спорта - Анны Чернышевой - положительный тест на ковид.

Из-за травмы Ахиллова сухожилия с соревнований вынужден сняться легкоатлет Сергей Шубенков. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы во время разминки почувствовал резкую боль. 

Олимпийский рейс сегодня встречали в "Шереметьево". Домой вернулись триумфаторы этих игр - гимнасты. У мужчин и женщин в командных соревнованиях золото, а еще два серебра и четыре бронзы.

Самая первая медаль в копилке российской сборной - серебро Анастасии Галашиной в стрельбе из пневматической винтовки. Свой путь спортсменка начинала в небольшом тире в Ярославле. Теперь здесь толпы девчонок и мальчишек, но самое главное - долгожданный ремонт!

Матвей Шестаков, Валерия Рождественская, Сергей Ким. "ТВ Центр".

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