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ВОЗ предложила ввести мораторий на ревакцинацию

17:11
  • среда
  • 04 августа 2021

Временный, но с возможностью продления

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о необходимости ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса.
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"Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе, поддержать наш призыв", - приводит слова главы ВОЗ РИА "Новости".

Эксперты организации полагают, что сегодня в мире сложилось глобальное неравенство в доступе к вакцинам. Соответственно, следует отказывать в ревакцинации в богатых странах и отдавать препараты бедным, чтобы там смогли пройти полный курс прививок.

При этом специалисты отмечают, что предложенный ВОЗ мораторий необходимо будет продлить и далее.

Ранее Гебрейесус призывал привить к сентябрю как минимум 10% населения в каждой стране.

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