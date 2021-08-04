ВОЗ предложила ввести мораторий на ревакцинацию

Временный, но с возможностью продления
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о необходимости ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса.
"Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе, поддержать наш призыв", - приводит слова главы ВОЗ РИА "Новости".
Эксперты организации полагают, что сегодня в мире сложилось глобальное неравенство в доступе к вакцинам. Соответственно, следует отказывать в ревакцинации в богатых странах и отдавать препараты бедным, чтобы там смогли пройти полный курс прививок.
При этом специалисты отмечают, что предложенный ВОЗ мораторий необходимо будет продлить и далее.
Ранее Гебрейесус призывал привить к сентябрю как минимум 10% населения в каждой стране.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram